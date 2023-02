Appel des layènes et début du Carême : Mimi Touré prie pour la prospérité et la paix

En ce jour mémorable, qui coïncide avec le premier jour du Carême chrétien et la cérémonie officielle de la 143e édition de l’Appel des layènes, Aminata Touré prie pour le maintien de la paix. «J’adresse mes meilleurs vœux à toute la communauté layène qui célèbre la 143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi. Qu'Allah accepte toutes les prières formulées, notamment celles pour la paix et la prospérité pour tous», a-t-elle écrit. Par la même occasion, l’ancienne Première ministre souhaite un saint et bon Carême à tous nos compatriotes chrétiens.