Appel à l’insurrection : ça se corse pour Daouda Kaloga et «Hannibal Djim»

Le parquet a tapé fort dans l’affaire Daouda Kaloga et Mohamed Samba Djim dit «Hannibal Djim», arrêtés notamment pour incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État. D’après Libération, le procureur a requis contre ces deux militants de Pastef l’ouverture d’une information judiciaire et le mandat de dépôt. Les deux mis en cause ont fait l’objet d’un retour de parquet. Mais, selon le journal, le juge du deuxième cabinet a été désigné pour instruire le dossier du premier. Daouda Kaloga a été arrêté chez lui à l’unité 12 de Keur Massar. Il lui est attribué les propos entendus dans des audio où l’on appelait à mettre le feu dans les magasins Auchan et les stations Total. Dans ces enregistrements, l’auteur insultait le Président Macky Sall. Face aux enquêteurs de la Sûreté urbaine, Kaloga a reconnu avoir tenu les propos incriminés en précisant, si l’on en croit Libération, avoir parlé sous la colère. «Hannibal Djim», lui, a été arrêté devant son domicile à Mermoz. Le journal informe qu'il est poursuivi pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État et apologie de la violence. Il rejette ces accusations.