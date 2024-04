Antony Blinken félicite Bassirou Diomaye Faye, souligne le “vif intérêt” des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat avec le Sénégal

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, s’est entretenu, lundi, avec le président Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de son élection, réaffirmant “le vif intérêt” des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat avec le Sénégal, a-t-on appris de son cabinet le même jour. “Le secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu aujourd’hui avec le président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye”, informe le communiqué du département d’Etat américain. Selon la même source, le chef de la diplomatie américaine a félicité le président Bassirou Diomaye Faye “pour son élection et le peuple et les institutions du Sénégal pour le processus électoral pacifique et inclusif”. Elle souligne également “le vif intérêt des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal”.