Antoine Diome évoque la dimension internationale du gamou de médina baye

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, a insisté, vendredi, sur la dimension internationale du Gamou de Médina Baye (Kaolack), inspirée de l’action de son fondateur, El Hadji Ibrahima Niass à travers le monde. ‘’Je n’ai pas manqué de rappeler la dimension spirituelle mais hautement historique du Gamou de Médina Baye dont les premiers jalons ont été posés par Cheikh Al Islam, El Hadji Ibrahima Niass qui lui a conféré une dimension internationale’’, a-t-il notamment affirmé vendredi à la cérémonie officielle du Mawlid. Le ministre de l’Intérieur conduisait la délégation officielle représentant le chef de l’Etat, Macky Sall à cette manifestation organisée vendredi à la veille de la célébration du Gamou dans cette cité religieuse de Kaolack. Le ministre algérien des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi et des diplomates de dix-huit pays ont participé à cette cérémonie officielle. ‘’La célébration de la naissance du prophète de l’islam, Seydina Mohammed Aleyhi Salatou wa Salam est une occasion qui a toujours été saisie par Cheikh Ibrahima Niass pour vivifier la culture islamique, les valeurs cardinales et les qualités essentielles sans lesquelles un musulman ne peut être retenu comme modèle’’, a souligné Antoine Felix Abdoulaye Diome. ‘’Nous allons encore, pour de nombreuses années encore, nous en inspirer pour continuer à suivre le sillage tracé par Cheikh Ibrahima Niass’’, a-t-il ajouté, en évoquant la fierté sénégalaise et africaine incarnée par Baye Niass. ‘’Nous connaissons les différents voyages effectués, à travers l’histoire, par Cheikh Ibrahima Niass pour semer la bonne parole, celle de l’islam. Avec son khalife, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass), nous avons trouvé quelqu’un qui perpétue dignement ce travail’’, a assuré le ministre de l’Intérieur. De son côté, le ministre algérien des Affaires religieuses, a rappelé les ’’fortes relations fraternelles et amicales’’ entre son pays et le Sénégal, a salué le ’’travail extraordinaire qui est en train d’être abattu par le président Macky Sall pour toute l’Afrique’’.