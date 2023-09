Annulation supposée d'une audience Macky - Joe Biden : Les précisions de l'Ambassade des Usa

Depuis quelques jours, il est fait état, sur les réseaux sociaux, de l'annulation d’une audience qui était prévue entre le Président Macky Sall et Joe Biden, président des Etats Unis. Ce qui n’est pas avéré, selon les américains. L’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar a tenu à faire des précisions sur la supposée audience entre Macky Sall et Joe biden, qui serait annulée. La représentation diplomatique à Dakar précise qu’une rencontre entre les deux chefs d’Etat n’a jamais été prévue. Au contraire, la représentation diplomatique déclare, selon la Rfm, que les Usa avaient un nombre d’engagements bien précis avec la délégation sénégalaise en marge de la 78ème Assemblée générale des Nations unies. Parmi ces engagements, figure une entrevue entre le Président Macky Sall et l’ambassadeur des Usa à l’Onu, Linda Thomas-Greenfield. Et lors de ce tête à tête, comme l'a rapporté iGFM, la diplomate «a exhorté le président Sall à poursuivre ses efforts pour garantir un espace politique inclusif lors des élections de l'année prochaine».