Annulation du décret portant nomination des membres de la Cena : la Cour suprême déboute Ndiaga Sylla et Cie

La Cour suprême s’est penché ce mercredi sur l’affaire du recours sur le décret portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome (Cena) introduit par l’expert électoral Ndiaga Sylla. Après examen du dossier, la haute juridiction a débouté Ndiaga Sylla et Cie. A noter que des leaders de l’opposition, dont l’ancienne Premier ministre Aminata Touré, les anciens ministres Aïssatou Mbodji et Moustapha Guirassy, et d’autres personnalités, ont informé le président de la première chambre administrative de la Cour suprême de leur volonté de retirer la demande d’annulation du décret introduite par eux-mêmes