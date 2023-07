Annonce de 3e candidature : Guy Marius Sagna menace ouvertement Macky Sall !

Le chef de l’État devrait annoncer en début de semaine prochaine s’il se présente ou non à l’élection de février 2024. Parmi les voix qui alertent et mettent en garde le président quant aux risques d’un éventuel troisième mandat, l’activiste Guy Marius Sagna se fait entendre. Sur un ton provocateur, le leader de FRAPP lance une menace : « Macky si tu es garçon rek sois candidat. Macky DOO BOKK ! Sonko DANGAY BOKK ! Justice pour les victimes tuées, torturées, disparues et blessées du régime de Macky ! Libérez les détenus politiques ! Continuons la résistance constitutionnelle ! », martèle l’activiste.