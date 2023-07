Aminata Touré étrille Karim Wade : « Les Sénégalais ne vont pas élire quelqu’un qui a volé l’argent … »

Mimi Touré noire de colère, s’interroge sur la question de savoir s’il est approprié d’élire quelqu’un ayant détourné l’argent du pays, considérant les scandales passés où cet argent aurait pu être utilisé pour construire des écoles, des hôpitaux, etc. « Est-ce qu’on doit élire quelqu’un qui a détourné l’argent du pays ? Pour répondre à cette interrogation, elle estime qu’on ne doit pas être amnésique. Il y’a eu des scandales et cet argent pouvait servir à la construction des écoles, des hôpitaux, etc. », se demande -t-elle, lors de son face à face aux journalistes de Emedia.