Ameth Ndoye face aux enquêteurs: “Je parlais du chef du parti Pastef, pas du Premier ministre”


Ameth Ndoye face aux enquêteurs: “Je parlais du chef du parti Pastef, pas du Premier ministre”

Placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches de Faidherbe pour offense à une personne exerçant les prérogatives du Chef de l’État et diffusion de fausses nouvelles, le chroniqueur Ameth Ndoye sera déféré, ce vendredi, au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Selon des sources proches de Seneweb, l'employé de la Sen TV a reconnu être l’auteur des propos diffusés dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cependant, il a précisé qu’il n’avait pas l’intention d’insulter le chef du gouvernement sénégalais.

Assisté par son avocat, Ameth Ndoye a tenu à apporter une précision importante lors de son audition.

« Je faisais allusion au chef du parti Pastef et non à Ousmane Sonko en sa qualité de Premier ministre du Sénégal. Je voulais simplement attirer son attention pour qu’il se concentre davantage sur le travail. Je n’avais pas l’intention que mes propos soient perçus comme des insultes », a-t-il déclaré, regrettant la tournure prise par ses paroles.

L’interrogatoire du chroniqueur a duré près d’une heure. D’après des sources de Seneweb, il est également poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, pour avoir affirmé que les taxes étaient versées directement au Premier ministre Ousmane Sonko.



