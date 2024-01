Amendes sur la route: la police et la gendarmerie lancent le paiement en ligne Jotali

La Gendarmerie et la Police ont lancé mercredi un projet de digitalisation des amendes forfaitaires. Alors à partir d’une application mise en service par la société Jotali en relation avec la Police et la Gendarmerie, tout contrevenant de la route peut payer directement sur l’application détenue par la Police à partir des opérateurs comme Orange Money et Wave. La démonstration du système a été faite mercredi au Commissariat central par le célèbre policier "Amoul Yakar" et au niveau de la Gendarmerie de Diamniadio. Sur l’axe menant à Diamniadio, le général Moussa Fall et ses hommes déroulent depuis quelques jours des tests grandeur nature du nouveau système de digitalisation, rapporte Le Témoin. Le contrevenant qui paie directement reçoit immédiatement son reçu. Il se voit restituer son permis de conduite ou sa carte grise saisie au préalable. L’argent encaissé tombe directement dans les caisses du Trésor public. On ne sait pas encore si les agents verbalisateurs pourront bénéficier de ristournes. Une stratégie qui pourrait garantir le succès de cette nouvelle approche qui vise à combattre la corruption au niveau de la circulation. Il faut avouer que la gendarmerie nationale, à travers l’alors colonel Moussa Fall promu général et Haut commandant de la Gendarmerie avait lancé une telle initiative, hélas cela n’avait pas abouti. Mais il a insisté pour étendre l’utilisation de la solution Jotali à l’ensemble des brigades de la gendarmerie dans la région de Dakar. L’objectif est d’impacter directement les caisses du Trésor public du Sénégal, en éliminant tout intermédiaire dans le processus de collecte des amendes forfaitaires.