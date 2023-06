Amadou Ba presse les investisseurs du pétrole : "payez les impôts là où vos bénéfices sont réalisés"

Dakar a abrité ce mardi 13 juin 2023 la conférence mondiale de l'Initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, qui a présidé l'ouverture de cette 9e édition, a invité les investisseurs du secteur extractif à s'acquitter de leur part d'impôt là où leurs bénéfices sont réalisés. "La faible rémunération des ressources minérales des pays en développement, africains en particulier, combinée aux congés fiscaux abusifs, à l’évasion et à l’optimisation fiscales, privent nos pays d’importantes ressources qui auraient pu largement contribuer au financement de leur développement. Il faut que l’industrie extractive paie sa juste part d’impôt là où ses bénéfices sont réalisés", a demandé M. Ba. A cet égard, il lui plaît de rappeler dans la lutte contre les pratiques fiscales anormales , l'adoption en octobre 2021 de " l’Accord historique sur l’impôt minimum mondial de 15%, par l'OCDE" Le premier ministre en souligne d'ailleurs que c’est "toute la problématique des contrats complexes que l’ITIE doit prendre en charge et aider à résoudre." Alors pour rompre "le cercle vicieux de l'échange inégal", Amadou Ba a estimé qu'il nous faut en même "temps travailler davantage" pour que l'Afrique ne soit pas un "réservoir de matières premières exploitées à bas coût, et dont une partie lui est ensuite revendue à des prix exorbitants.". Pour ce qui est des défis à relever dans ce secteur petro-gazier, Amadou Ba dit être "conscient qu’il y a urgence à améliorer les outils de production, y compris les infrastructures énergétiques, du numérique, de la logistique et du transport afin de soutenir la productivité de nos industries" A rappeler que le Sénégal commence l'exploitation de ses ressources extractives en fin 2023.