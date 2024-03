Amadou Ba : « Mon engagement et ma loyauté envers le président restent intacts »

La primature sénégalaise a un nouveau visage à sa tête. Me Sidiki Kaba succède à Amadou Ba au poste de Premier Ministre. La cérémonie de passation de service s’est déroulée à la primature en compagnie des deux hommes. Dans son discours, Amadou Ba a fortement remercié le président de la République pour la confiance « témoignée » à son égard. « Je suis reconnaissant pour les nombreuses occasions où il a révélé sa confiance. Ce qui m’a permis de continuer à servir notre nation avec détermination », a-t-il dit. L’ancien Premier Ministre se projette sur ses échéances futures : « Je poursuis la mission qu'il m’a confiée, c’est de chercher à conquérir les suffrages des Sénégalais pour poursuivre l’œuvre colossale entreprise au Sénégal ». Amadou Ba a adressé ses remerciements à ses anciens collaborateurs. Il a souligné leur résilience face aux défis « nombreux » et « variés » qu’ils ont traversés. À l’endroit de son successeur, le candidat de Benno Bokk Yaakaar l’a encouragé dans sa nouvelle mission. Mettant en avant ses qualités de « sagesse », son « expérience » et son « abnégation » envers la nation, Amadou Ba est serein à l’idée que sa mission sera auréolée de succès. Il l’a par ailleurs exhorté à continuer de promouvoir les valeurs de liberté, justice, solidarité et tolérance. « Bien que je quitte mes fonctions de Premier Ministre, mon engagement et ma loyauté envers le président restent intacts », a déclaré le Premier Ministre sortant.