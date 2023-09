Alpha Condé : Le coup de fil à Macky Sall et la rencontre avec Karim Wade

Cela fait maintenant deux ans que Alpha Condé a été déchu de son fauteuil de chef de l’État de la Guinée par le Colonel Mamadi Doumbouya. Pour commémorer cet événement, Jeune Afrique consacre une série d’articles à l’ancien homme fort de Conakry, notamment son quotidien en Turquie, où il vit en exil depuis le coup de force de Doumbouya. L’on y apprend que M. Condé est très connecté notamment via whatsapp où, par statuts, il commente beaucoup les soubresauts de l’actualité africaine adressant des piques à ses homologues de la CEDEAO sur le dossier nigérien, et à la France pour sa politique sur le continent. Il communique également beaucoup avec ses anciens pairs. On apprend ainsi qu’il s’est entretenu fin août par téléphone avec Macky Sall, alors que celui-ci se trouvait à Johannesburg dans le cadre du sommet des BRICS. Pourtant les relations entre les deux hommes ont souvent été heurtées, Alpha Condé fermant même les frontières entre le Sénégal et la Guinée en 2021. Nos confrères renseignent aussi que M. Condé a rencontré physiquement Karim Wade, lorsque ce dernier s’est rendu, en avril, en Turquie pour s’inscrire sur la liste électorale.