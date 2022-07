Alliance: Bës Du Ñakk lâche Yewwi Askan Wi et prône le vote sanction

Mais en moins d’un an, les humeurs se font remarquer. En effet, c’est une autre personnalité politique en l’occurrence Serigne Mansour Sy Djamil qui vient de claquer la porte. Après avoir étudié la situation, le bureau politique du parti, après réunion, a décidé de rompre le lien avec la coalition Yewwi Askan Wi et donné les facteurs explicatifs de cette décision.



Au vu de l’élimination des militants de Bës Du Ñakk dans la confection des listes départementales de la coalition Yewwi Askan Wi, la disqualification de la liste nationale du fait de l’amateurisme des personnes chargées de l’établissement des listes des candidats de la coalition YAW, de la négligence du poids politique du parti Bës Du Niakk et des prises de décision unilatérales au sein de Yewwi par un groupuscule de leaders parmi la trentaine que compte la Coalition YAW, le directoire national du parti décide de démissionner de la coalition Yewwi Askan Wi et n’envisage pas voter pour elle pour les élections à venir.



Ne pas voter YAW





Le parti Bës Du Ñakk invite ses militants, ses électeurs, et tous les citoyens épris de transparence et de démocratie d’en faire autant. Mais aussi à continuer la réflexion pour choisir l’alliance la plus adéquate pour déjouer la tentative de mise à mort politique du parti Bës Du Ñakk et lui permettre de jouer pleinement le rôle que le peuple sénégalais attend de lui.