Alioune Tine : "Il faut libérer Sonko... pendant qu'il est encore temps"

Après Maître Ciré Cledor Ly, c'est au tour du fondateur du think thank Afrikajom Center d'alerter sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. À travers un post sur X (ancien tweeter), le défenseur des Droits de l'homme insiste sur la nécessité de permettre au maire de Ziguinchor de rejoindre les siens. "Il faut libérer Sonko et les détenus politiques, pendant qu’il est encore temps" a-t-il écrit. Il a fait savoir que "les informations qui (lui) parviennent de proches de Sonko, de ses avocats et même de médecins sur l’état de santé d'Ousmane Sonko sont très préoccupantes et pourraient, si des décisions urgentes ne sont pas prises, mettre en danger sa vie". Le défenseur des Droits de l'homme estime que "ce pays a besoin de paix, de stabilité et surtout de réconciliation par le dialogue et la concertation".