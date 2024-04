Alioune Tine : « Diomaye et Sonko ont, à mon sens, un droit de grâce de 100 jours »

Des bruits de couloir s’élèvent pour critiquer le tout nouveau gouvernement installé depuis une semaine. Mais, pour Alioune Tine, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko méritent d’avoir les 100 jours de grâce. « C’est un principe fondamental des droits humains qu’on énonce, ça veut pas dire qu’on critique le régime de Sonko. Diomaye et Sonko ont, à mon sens, un droit de grâce de 100 jours. Mais on peut aider à pointer des problèmes à résoudre. Et puis ils auront besoin de nos critiques et observations pour réussir une mission difficile » , a notamment écrit Alioune Tine, le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center. Dans une publication précédente, le défenseur des droits de l’homme réclamait la libération de Nittu Deug et de tous les détenus politiques en prison.