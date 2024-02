Aliou Sané (Y en a marre) : « L’amnistie ne se fera pas à mon nom ! »

Aliou Sané, Coordonnateur du mouvement Y en a marre et vice-coordonnateur de F24, reste ferme dans sa position malgré plus de quatre mois de détention arbitraire à la maison d’arrêt de Reubeuss. Son emprisonnement a suscité une vague de soutien, tant au niveau national qu’international, avec des appels réclamant sa libération. Texte in extenso : « Cela fait plus de 4 mois que je suis arbitrairement détenu à la maison d’arrêt de Reubeuss. Ma libération a été réclamée par les sénégalais épris de justice, ainsi que par plus d’une centaine d’organisations nationales et internationales, de journalistes, personnalités dans une déclaration publiée le 9 janvier 2024. Cependant les derniers développements notés sur le dossier des détenus politiques m’amène à affirmer ici, avec force, que ma libération ne se fera jamais au prix de l’effacement de tous les crimes et exactions lâchement commis au Sénégal depuis mars 2021 au Sénégal. L’amnistie ne se fera pas à mon nom ! Not in my name ! » *Aliou Sane* Coordonnateur du mouvement Y en a marre Vice-coordonnateur de F24 Membre du Conseil d’administration du Réseau Ouest Africain des Droits de l’Homme