Alerte Météo: Une couche de poussière et température élevées attendues ce dimanche

L’Agence nationale de la météorologie annonce qu’une couche de poussière recouvrira presque tout le pays ce dimanche 17 mars 2024.. Cette couche sera plus épaisse "dans la moitié nord, à l’est et le long de la côte." Par contre le ciel sera complètement dégagé sur tout le territoire samedi. Dans un bulletin météo à court terme, l’ANACIM avertit que les températures seront extrêmement élevées à l’intérieur du pays, atteignant parfois entre 43 et 45°C. À Dakar, en revanche, la chaleur sera moins intense, avec des températures ne dépassant pas 27°C.