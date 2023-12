Akon City : L’Etat donne un ultimatum à Akon !

Entre Akon et la Sapco, l’histoire d’amour risque de prendre fin et vouer aux gémonies le projet «Akon City». Le Directeur général de la Sapco, Souleymane NDIAYE, déçu de voir le projet toujours à l’état embryonnaire, a lancé un ultimatum à l’artiste. Ci-dessous ses explications. «Nous ce que nous voulons, ce sont des projets concrets, des réceptifs capables d’accueillir nos hôtes. Nous allons vers les JO de 2026 et il y a d’autres investisseurs qui sont prêts à venir, bien vrai qu’à Mbodiène, on est sur 504 hectares et on n'empêche à personne de venir investir sur les autres superficies. Mais c'est pour taper sur la table afin qu’il puisse faire le nécessaire. Il a fait les terrassements, il a déjà commencé les travaux du ‘‘Welcom center’’, il a même fait un centre pour les jeunes de Mbodiène. Mais nous ce qui nous intéresse c’est des réceptifs hôteliers qui vont contribuer à la relance du tourisme au Sénégal. S’il n'est pas capable de réaliser le projet, si on ne s’entend pas, on sera obligés de retirer nos terres les donner à d’autres promoteurs. Mais nous lui accordons le bénéfice du doute. Akon a dit qu’il va venir au Sénégal. Nous allons l’écouter pour voir ce qu’il va mettre sur la table. Mais il y a un deadline. Nous lui donnons deux mois pour voir ce qu’il va faire. S’il ne réagit pas la Sapco verra l’attitude à prendre.»