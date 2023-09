Aïssata Tall Sall annonce l’ouverture d’un consulat général à Barcelone

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (Maese) a émis un communiqué pour informer la communauté sénégalaise, en particulier celle résidant en Espagne, que le pays ibérique a accepté l'ouverture du Consulat Général de Barcelone depuis le 10 Août dernier. Cette décision, renseigne la note, fait suite à la demande formulée par la Ministre des Affaires Étrangères, Aissata Tall Sall, lors de sa visite à Madrid, le 16 Janvier. Le Maese souligne que les formalités pratiques pour le démarrage du Consulat Général ont été « largement engagées » et que les activités sont désormais imminentes. Dans un souci de transparence et d'objectivité, le Maese insiste sur l'importance de fournir ces informations pour éviter toute « manipulation politique » « tendancieuse » sur cette question.