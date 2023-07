Air Sénégal enregistre d'énormes pertes d'argent

Dans le cadre de ses activités, Air Sénégal International a tenu une conférence de presse afin de faire le point sur la situation de la compagnie. Le Directeur général, accompagné du Directeur commercial, a discuté des développements et des réalisations. Il a été constaté que la compagnie enregistrait « des pertes mensuelles comprises entre 6 et 7 milliards de F CFA, ce qui correspond à des marges négatives de -50% à -60%, en raison des prix bas, du manque de maîtrise de la crise du carburant, des problèmes de maintenance, des coûts supplémentaires de location, ainsi que d’un manque de maturité des modèles opérationnels et organisationnels. De plus, elle doit faire face à des factures échues d’un montant d’environ 48 milliards de F CFA (hors 22 milliards de F CFA de taxes RDIA) », a déclaré Éric Iba Gueye, Directeur commercial et marketing d’Air Sénégal S.A., dans un document présenté à la presse. En poursuivant la présentation de la situation avant 2023, M. Gueye a ajouté : « La politique du Directeur général était de revenir aux fondamentaux afin d’obtenir des résultats positifs. La première étape consistait à résoudre les problèmes de trésorerie, ce qui a été réalisé grâce au financement de l’État d’un montant de 48 milliards de F CFA avant la fin de décembre 2022. Par conséquent, il a fallu trouver des sources de revenus. Certains éléments sont revenus, tels que le rachat de 2AS et le projet MRO (Centre de maintenance aéronautique). Dans le cadre du plan d’action, nous cherchons également à améliorer la satisfaction des clients, augmenter les recettes par vol et rationaliser les coûts… Les résultats d’exploitation de 2023 (EBIT) sont légèrement supérieurs aux prévisions présentées lors du conseil interministériel de février 2023 (+2,7 milliards de F CFA sur 6 mois). Les tendances restent positives pour les deux derniers mois de mai à juin 2023. Les pertes ont été réduites de 58 % par rapport à la même période en 2022. Les résultats de juin 2023 sont particulièrement bons (22 % supérieurs aux prévisions). Il convient de noter la nette amélioration de la route New York : une perte de 201 millions de F CFA, soit 14 %, contre une perte de 1,36 milliard de F CFA, soit 123 %, en janvier 2023. L’objectif d’équilibrer les comptes d’ici décembre 2023 est toujours maintenu ». → A LIRE AUSSI : Arrestation de Birame Souleye Diop – Le coup de gueule de Guy Marius Sagna : « Ce qu’on lui a fait » Pour Alioune Badara Fall, Directeur général de la compagnie, « Air Sénégal appartient à 100 % à l’État du Sénégal ». Il souligne qu’il n’y a aucun partenaire extérieur ou étranger, et que tous les Sénégalais sont les actionnaires principaux car Air Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Il reconnaît l’importance de préserver cette compagnie et annonce qu’ils s’attaqueront d’abord aux problèmes opérationnels avant de passer à la stratégie. Il reconnaît également le soutien des passagers et des clients d’Air Sénégal, qui travaillent aux côtés de la compagnie pour relever les défis. Il souligne l’importance de communiquer avec la presse, la nation sénégalaise et les passagers, et de résoudre les problèmes cruciaux pour améliorer les performances d’Air Sénégal.