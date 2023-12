Air Sénégal cloué : « Ne pas recruter des DG parmi les plus militants de Bby », A Tine

Air Sénégal bât-il de l’aile toujours ? Ce weekend, à partir de Cap-Skirring, aucun avion n’a décollé pour Dakar. Ce qui a frustré Alioune Tine qui esquisse une solution de sortie de crise. Des perturbations des lignes de Air Sénégal, des programmations chamboulées, c’est le triste lot quotidien constaté chez notre fleuron national, Air Sénégal. Et la liaison Cap-Skirring-Aibd est la triste illustration, se désole Alioune Tine. « Triste spectacle à l’aéroport du Cap Skirring avec un retard cumulé de Air Sénégal. Il faut lancer des appels d’offre pour recruter des DG, parmi les plus compétents et pas parmi les plus militants du parti ou de la Coalition au pouvoir. Politique qui a échoué aussi à la Poste… », a proposé le Patron deAfrika Jom Center. En attendant, des passagers programmés de voyager samedi pour Dakar étaient contraints de passer la nuit Cap-Skirring. Et le vol programmé dimanche à 13 heures, était décalé pour 21 heures. A t-il finalement décollé du tarmac pour l’Aibd ?