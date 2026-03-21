Aïd-el-Fitr à Thiès: L’imam Oumar Thioune appelle au respect des lois et au sursaut des valeurs sociales

Prononcé au terrain Tound-wi, dans la cité Ousmane Ngom, le prêche a rassemblé de nombreux fidèles autour de questions sociétales sensibles. L’imam a notamment salué l’adoption récente, par l’Assemblée nationale, d’une loi durcissant les sanctions contre les actes homosexuels, invitant les citoyens à soutenir cette initiative.



Un appel à l’application rigoureuse des lois



Dans son intervention, Oumar Thioune a insisté sur la nécessité de faire respecter les textes votés. Selon lui, le Sénégal ne souffre pas d’un manque de lois, mais plutôt d’un déficit dans leur application effective.



« Beaucoup de textes dorment dans les tiroirs », a-t-il regretté, plaidant pour une justice équitable et une application des lois, sans distinction d’appartenance politique.



Éducation et valeurs sociales au cœur du message



Le guide religieux a également alerté sur ce qu’il considère comme une dégradation des mœurs, qu’il lie à des insuffisances dans l’éducation et à un éloignement des principes religieux. Il a particulièrement mis l’accent sur le rôle central de la famille dans la transmission des valeurs.



Abordant la question de la protection de l’enfance, il a dénoncé le phénomène des enfants en situation de rue et certaines pratiques liées à leur prise en charge. « Faire quémander des enfants est indéfendable en islam », a-t-il affirmé, appelant les parents à assumer pleinement leurs responsabilités.



Une réaction politique favorable



Présent ou réagissant à ce sermon, le député Amadou Dia (Pastef, majorité) a salué une intervention « empreinte de responsabilité ». Il s’est dit fier d’appartenir à une législature ayant adopté cette loi, malgré un contexte jugé difficile.



Le parlementaire a toutefois reconnu que le principal défi reste l’application effective des textes. Il a annoncé que cette question sera examinée au sein de la commission parlementaire chargée de l’évaluation des politiques publiques.



Un débat au cœur des enjeux de société



Entre appel à la rigueur législative et plaidoyer pour un renforcement des valeurs sociales, le sermon prononcé à Thiès s’inscrit dans un débat plus large sur la gouvernance, l’éducation et les mutations sociétales au Sénégal.



Une prise de parole qui illustre la place centrale des leaders religieux dans les discussions publiques, à la croisée des enjeux sociaux, culturels et politiques.