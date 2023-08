Agriculture : Les femmes rurales se mobilisent

La Fédération nationale des femmes rurales a appelé à une conférence sur les questions agricoles et foncières. Son président, Adja Ndiouck Mbaye, a déclaré à IRadio qu'une telle réunion permettrait à ses membres de trouver des solutions aux problèmes de leur industrie. Adja Ndiouck Mbaye a révélé que les membres de la fédération louent des terres pour 75 000 voire 100 000 francs CFA par hectare. Elle a ajouté : "Une fois que vous louez l'endroit, vous devez acheter de l'engrais, des semences, des tracteurs... Dans cette situation, il est très difficile de payer la banque qui emprunte de l'argent. Le fondement de l'agriculture et de la terre rendra difficile une résoudre ces problèmes. possible."