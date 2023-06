Agressions sexuelles : Les confessions de Françoise Hélène Gaye

«Je soutiens Adji Rabbi Sarr parce que j’ai moi-même été victime d’agressions sexuelles». On comprend mieux la position de Françoise Hélène Gaye dans l’affaire Sweet Beauté. En effet, la tutrice d'Adji Sarr a révélé, lors de son dernier live, avoir à maintes reprises subi des agressions sexuelles. Selon elle, les faits remontent à quelques années, mais continuent de la hanter, car «les auteurs de ces actes ignobles continuent de la persécuter». La présidente du Collectif pour la défense des droits d'Adji Sarr (CODDAS) de soutenir que ses agresseurs sont du gouvernement de Macky Sall et se sont aujourd’hui ligués comme un seul homme pour la détruire, car n’ayant pas obtenu ce qu’ils voulaient, c’est-à-dire coucher avec elle. Tout en rage, elle a tenu à dénoncer le modus operandi de plusieurs autorités sénégalaises qui profitent de la situation de vulnérabilité des jeunes filles. «Beaucoup de jeunes filles sont victimes d’agressions sexuelles et c’est malheureusement le système qui protège ces hommes», peste-t-elle. Toutefois, Françoise n’exclut pas l’idée d’en dire beaucoup plus sur l’identité de ses agresseurs dans les prochains jours.