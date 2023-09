Agressions, drogues, accidents : la police liste des incidents à 48h du Magal

A l'occasion du Grand Magal de Touba, la Police nationale a fait face à la presse pour faire le point sur les incidents déjà notés, non sans revenir les dispositifs déjà mis en place afin de garantir la sécurité aux pèlerins. Deux dispositifs sont mis en place par la police. D'abord un dispositif pré-Magal afin d'anticiper sur le passage à l'acte des malfaiteurs. L'autre sera déployé le jour du Magal (lundi 4 septembre). Pour le moment la Police nationale annonce l'arrestation de 797 individus dont 381 sont mis à la disposition de la Justice pour divers délits. Aussi, 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d'extasy ont été saisis. Pour ce qui est du circulation, 42 accidents de la route sont enregistrés avec 3 pertes en vies humaines. Pour la réussite du dispositif sécuritaire, la police appelle la population à la collaboration en signalant tous les faits répréhensibles à ses éléments les plus proches.