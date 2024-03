Agression de Maimouna Ndour Faye, Barth surprend : « Tout le monde sait ceux qui sont à l’origine de ça »

Dans les locaux de 7TV pour témoigner son soutien au groupe de presse de Maimouna Ndour Faye, la journaliste agressée, dans la nuit du jeudi au vendredi, devant son domicile, alors qu’elle venait tout juste de terminer son émission, le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias a asséné ses vérités. Le député-maire de la ville de Dakar a, de prime abord, commencé par déplorer l’agression de la Patronne de 7Tv actuellement admise dans une structure sanitaire après une attaque au couteau perpétrée contre elle. Sans langue de bois, Barthélémy Dias estime que « tout le monde sait ceux qui sont à l’origine de ça » . Ainsi, il pointe du doigt « ceux qui incitent les jeunes à la violence, à la haine, à la rancœur et qui ne font que verser dans les rues des mensonges et de la manipulation » . Continuant son argumentaire, Barthélémy Dias ajoute : « J’interpelle encore le président Macky Sall, au nom de son deal politique, je lui demande de faire preuve de tenue et de retenue. Il est en train d’ouvrir des portes de la prison à ceux qui n’ont rien à faire dehors. Ceux qui sont arrêtés pour des délits d’opinion doivent être libérés, ceux qui ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations politiques, même interdites doivent être libérés. Mais ceux qui sont permis d’attaquer des bus tatas, jeter des cocktails molotov, de bruler des sénégalais vifs, ces gens doivent pourrir en prison. Ceux qui sont permis de poser des actes, aller attaquer des maisons, bruler des voitures de responsables politiques, ces gens ne doivent pas sortir de prison. » « Maintenant si Macky Sall veut, y a pas de souci il peut les libérer. Mais qu’il se le tienne pour dit : dans les rues de ce pays, il n’y a pas de poltrons. Et il faut qu’on se dise des vérités : dans ce pays tout le monde aura la paix ou personne n’aura la paix… » , a-t-il dit.