Agression de Amy Ndiaye : les deux députés du PUR à la DIC ce mardi

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang (PUR), qui avaient agressé au sein de l’hémicycle leur collègue Amy Ndiaye, ont pris part hier, lundi, à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Amadou Ba. Ils étaient activement recherchés. D’après des informations relayées par plusieurs médias, la police avait décidé de les cueillir à l’intérieur de l’Assemblée nationale. Mais, rapporte les mêmes sources, le procureur de la République a retenu les forces de l’ordre à la suite de négociations à l’issue desquelles il aurait obtenu la garantie que les deux parlementaires se répondront à la convocation de la justice. D’après Enquête, Massata Samb et Mamadou Niang, qui aurait déclaré n’avoir jamais fui, se présenteront ce mardi à 10 heures à la DIC. Le journal indique qu’ils seront accompagnés par le président du groupe parlementaire Yewwi, Birame Soulèye Diop, qui aurait donné l’assurance que les mis en cause déféreront à la convocation des enquêteurs chargés de l’affaire de l’agression de Amy Ndiaye.