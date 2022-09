Agression d’un Sénégalais à New York: Mauvaise nouvelle pour Farba Ngom et Gaston Mbengue

Le promoteur de lutte Gaston Mbengue et le député Farba Ngom sont poursuivis en justice aux Etats-Unis par un Sénégalais qui les accuse d’agression physique contre sa personne. Visés par une plainte, lselon Bès Bi "Le Jour", les deux alliés du Président Macky Sall sont invités à comparaitre devant le juge du tribunal du District de New York, d’après le plaignant, Alassane Sall, qui a brandi hier un document à l’appui. Pour rappel, l’affaire est partie du dernier séjour du chef de l’Etat à New York, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mécontents de sa gestion, des militants de l’oppositions entendaient, comme d’habitude, lui réserver un accueil houleux. Une manifestation que les proches du Président ont tout bonnement étouffé en les empêchant de s’approcher de la délégation présidentielle.