Agression Guy Marius Sagna : Le Parlement de la CEDEAO condamne

À la suite de l’agression de l’activiste Guy Marius Sagna à Lomé, au Togo, survenue le 29 septembre dernier, la CEDEAO regrette et condamne cet acte. «Le Parlement de la CEDEAO condamne cet acte de violence et souhaite un prompt rétablissement au député Guy Marius Sagna et à tous les autres blessés » lit-on sur le communiqué de l’organisation parlementaire de la sous-région publié ce mercredi 2 octobre. Par ailleurs, la CEDEAO rassure les populations et dit suivre avec «attention les dispositions prises par les autorités togolaises pour la sécurité du député ainsi que les autres mesures nécessaires en pareilles circonstances». L’agression de Guy Marius Sagna au Togo est survenue alors qu’il participait à une réunion non autorisée d’un collectif de partis de l’opposition togolaise et d’organisations de la société civile, en marge de la 3e session extraordinaire du Parlement.