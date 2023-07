Afrobasket féminin : Les Lionnes quittent aujourd'hui

L'équipe nationale féminine de basket quitte Dakar aujourd’hui en direction de Kigali au Rwanda pour Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 5 août.

Elles sont 12 Lionnes à la reconquête du titre continental en terre rwandaise. Parmi elles, il n’y a que deux joueuses locales Aicha Mathilde Diop et Couna Ndao.b C'est une équipe à la fois expérimentée et jeune. Selon le président de la fédération de basket-ball Me Babacar Ndiaye les Lionnes voyageront à bord d’un vol éthiopien. Il rassure que toutes les conditions sont réunies et que les primes ont été payées.