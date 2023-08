Afrique de l'ouest : Aliou Sané intègre le réseau africain des défenseurs des droits de l'homme

Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané a été coopté pour intégrer le Conseil d’Administration du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (Roaddh). Cette décision a été prise à l’issue de l’Assemblée générale de cette entité sous-régionale, tenue à Lomé, au Togo. Le Roaddh est une Organisation non gouvernementale créée en mai 2005 et qui regroupe les coalitions des défenseurs des droits humains et points focaux des 16 pays membres de l’Afrique de l’Ouest.