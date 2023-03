Affrontements aux Parcelles assainies : Total, Shell et Orange cibles des manifestants

Après la Médina et la VDN, ce sont les Parcelles assainies (P.A) qui ont chopé le virus des manifestations. Des milliers de jeunes Pro Sonko manifestent leur colère -que le renvoi du procès de leur leader Ousmane Sonko n’a visiblement pas atténuée- dans les rues. De violents heurts sont en cours. Les jeunes manifestants, qui s’insurgent contre le traitement judiciaire de leur candidat Ousmane Sonko, ont saccagé la station Total située à côté de l’école Dior sise à l’unité 19 des Parcelles Assainies non loin du terrain Acapes où la coalition Yewwi Askan wi (Yaw) avait organisé mardi dernier son giga meeting. Le décor est le même à l’unité 22 où des centaines de jeunes affrontent des contingents de policiers. Ici également, les manifestants ont pillé la station Shell et la boutique Orange.