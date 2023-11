Affrontements à Touba : Un Baye Faal tué par balle

Une opération pour veiller au respect de la sacralité de Touba a viré au drame dans la nuit du mardi au mercredi. Un Baye Faal a été tué par balle et un autre blessé, selon des sources de Seneweb. Tout a commencé lorsque des Baye Faal ont effectué une descente inopinée au quartier Firdawsi. Sur place, des présumés vendeurs du chanvre indien et de tabac se sont opposés à leur arrestation. Un Baye Faal reçoit une balle et meurt Un de ces hommes a ouvert le feu sur les Baye Faal. Moustapha Niang, né en 1988, a reçu une balle avant de perdre la vie sur le coup. Un autre Baye Faal a été blessé, selon des sources de Seneweb. Plusieurs coups de feu ont été tirés au cours des violents affrontements. La gendarmerie et la police sont intervenues sur les lieux du crime. Certains des Baye Faal étaient déterminés à riposter. Mais c’était sans compter sur les gendarmes qui ont utilisé du gaz pour éviter toute forme de représailles. 12 suspects interpellés Après un ratissage, 12 suspects ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité, selon des sources de Seneweb. Le corps sans vie de Moustapha Niang âgé de 35 ans a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzainy. Le Baye Faal blessé a été évacué.