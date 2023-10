Affrontements à Rufisque : 9 agents de la Mairie blessés, 7 individus arrêtés

Lors du déguerpissement des commerçants tabliers de Rufisque, de violents affrontements ont eu lieu face aux agent de la Mairie. Plusieurs blessés ont été notés du coté des agents municipaux en infériorité numérique, mais les GMI, qui sont arrivés en renfort, ont arrêté 7 personnes. Les commerçants ont refusé le déguerpissement ordonné par les autorités municipales. Lorsque les agents sont arrivés pour faire partir les commerçants, les choses ont dégénéré et viré en bagarre. Les agents municipaux, en infériorité numérique selon Les Echos qui relate l’affaire, ont subi plusieurs blessures. 9 d’entre eux ont été touchés. Un véhicule de la mairie de marque Fonton a également été endommagé. Le Groupement mobile d’intervention (Gmi) a dû débarquer sur les lieux pour mettre fin aux affrontements, mettant la main sur 7 commerçants qui refusaient encore de quitter les lieux. Ils ont été déférés au parquet pour trouble à l’ordre public, coups et blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail (ltt), violences et voies de fait, rassemblement illicite et destructions de biens publics et privés.