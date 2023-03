Affrontements à Bignona : des abeilles sont sorties de la forêt et se sont dirigées vers les gendarmes…

Des manifestations ont été enregistrées ce mardi à Bignona sur la RN4 et la RN5. Dans sa parution de ce mercredi, « SourceA » signale que des jeunes qui sont majoritairement des élèves ont bloqué ces axes routiers jouant avec les nerfs des forces de défense et de sécurité. À chaque fois qu’une route était déjà dégagée, une autre était barrée. Dans la foulée, ajoute le journal, un fait bizarre s’est invité à la manifestation, au niveau du village de Kampala. Il s’agit, soulignent nos confrères, des abeilles qui sont subitement sorties de la forêt. Et se sont dirigées vers les gendarmes qui ont dû se replier.