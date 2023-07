Affrontements FDS-populations de Tomboronkoto : Le Forum civil interpelle le président Sall

Les affrontements entre les populations de la commune de Tomboronkoto et les FDS n'ont pas laissé indifférents les acteurs de la société civile. En effet, dans un communiqué du Forum civil parcouru par Seneweb, Birahime Seck interpelle le président de la République Macky Sall qui, selon lui, après les événements d'octobre 2022 à Mako, avait instruit le Premier ministre de réunir les ministres concernés et les sociétés minières pour mettre en oeuvre des actions conséquentes envers les populations. Malheureusement, constate le coordonnateur du Forum civil, les populations attendent toujours ces rencontres. Pourtant, souligne le communiqué, la visite annoncée du président aurait pu atténuer beaucoup de difficultés. Notamment des mesures fortes pour améliorer les conditions de vie des populations, indique le communiqué. Avec ces affrontements entre les populations de Tomboronkoto et les FDS, le Forum civil invite le chef de l'Etat à tout mettre en œuvre pour une solution durable. Car, avertit Birahime Seck, "les entreprises ne peuvent pas continuer à brasser des milliards alors qu'à côté, les populations continuent à braver la poussière. Il faut instaurer un dialogue véritable entre l'entreprise PMC et les communautés", conclut-il.