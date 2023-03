Affiliation syndicale : Mballo Dia Thiam rejoint Sidiya Ndiaye

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action (SUTSAS) de Mballo Dia Thiam a rejoint la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, centrale syndicale que dirige Sidiya Ndiaye. Les deux entités, après avoir réagi favorablement par courrier à la demande d’affiliation du SUTSAS à la FGTS/B le 22 février 2023 et la lettre d’acceptation de la FGTS/B du 28 février 2023, ont pris l’engagement, devant l’histoire, de mutualiser leurs forces. L'objet étant de lancer un nouveau pôle combatif, capable d’opérer des changements dans la pratique syndicale et développer un nouveau paradigme favorable à une véritable défense des droits des travailleurs du Sénégal. "Nous sommes confiants que c’est un pôle émergent combatif qui gagne ses combats. Nous sommes des syndicats présents pour des acquis sociaux", a expliqué Sidiya Ndiaye qui est persuadé qu'ils peuvent, ensemble, soulever des montagnes. Il ajoute avoir bon espoir de l'engagement du SUTSAS. Pour Mballo Dia, c'est un acte de plus pour porter le combat de tous les travailleurs avec le pôle qui est une centrale syndicale.