Affiché comme un rebelle, Serigne Saliou Sarr retrouve sa liberté (vidéo)

Menotté, le visage grave, la photo de Serigne Saliou Sarr était devenue virale sur les réseaux sociaux. Il était présenté comme un rebelle originaire de la Casamance et arrêté par la police à Sacré-Cœur

Alors que Serigne Saliou Sarr est un agent de l’Ucg. Ses proches et amis sont montés au créneau pour rétablir la vérité. Ils ont affirmé que M. Sarr est né et a grandi à la Sicap Liberté, avant d’exiger sa libération immédiate.

Ce mardi, le secrétaire général du Syndicat national des Travailleurs du Nettoiement (Sntn), Madany Sy, a confirmé la libération de son collègue, à qui on a fait un grand tort.

Le voici lors de sa sortie au tribunal