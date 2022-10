Affaissement mur Iba Mar Diop : Le pire évité de justesse

On a frôlé le pire ce dimanche 2 octobre à Dakar au stade Iba Mar diop Dakar où un pan du mur a cédé.Un mur du stade Iba Mar Diop s’est affaissé sur des supporters. C’était à l’occasion du combat de lutte ayant opposé Diekh Diam à Ibou Afia. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais plusieurs blessés ont été dénombrés. Encore une corvée pour le maire de la commune, Bamba Fall, qui n’a pas fini d’alerter ses administrés, car plus de 100 maison menacent ruine à la Médina. Lesquelles maisons vétustes, dans un état de délabrement avancé, continuent de menacer les populations dudit périmètre. Le nouveau ministre des Sports est aussi interpellé sur la vétusté des infrastructures sportives