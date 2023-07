Affaires Sonko: Deux morts à Ziguinchor

Des heurts ont eu lieu à Ziguinchor après la décision de la justice sénégalaise de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. Deux personnes sont décédées lors des affrontements. L’un a été identifié : il s’agit de Moustapha Badji, un trentenaire, marié et père de deux enfants, qui a reçu une balle, selon des informations recueillies de sources concordantes. Un autre individu non identifié est décédé. Lui aussi a reçu une balle d’arme à feu et qui est décédé au cours de son évacuation, selon nos sources.