Affaire leader Pastef: Déthié Fall apporte son soutien à Sonko

L'arrestation du leader de Pastef suscite des réactions. Et Déthié Fall figure en haut de la liste. A travers un message rendu public, le leader du PRP lui apporte son soutien et demande sa libération. Ci-dessous l'intégralité de son messsage Chers compatriotes, Je viens d'apprendre, par voie de presse, l’arrestation du président Ousmane SONKO, Président du Parti Pastef-Les patriotes. Je lui renouvelle tout mon soutien ainsi que ma solidarité et demande sa libération immédiate. Préservons la démocratie et les libertés. Déthié FALL, Président du PRP, Candidat à l'élection présidentielle de 2024