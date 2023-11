Affaire du présumé homosexuel à Kaolack : Le verdict est tombé pour les 5 prévenus

Les 5 accusés qui ont participé à une manifestation non autorisée à Kaolack le 31 octobre, en réaction à l’arrestation de Babacar S. Touré, alias « Rapathia », et de 7 autres personnes dans une affaire présumée d’homosexualité, ont comparu devant le tribunal d’instance de Kaolack aujourd’hui. Initialement niant les accusations, ils ont ensuite admis s’être rassemblés près du rond-point du centre-ville pour visiter un marabout afin d’obtenir son intervention en faveur de la libération de leur ami, surnommé communément « Rapathia ». Le juge et le procureur ont souligné le fait que ces individus ont effectivement participé à une manifestation non autorisée, comme en témoigne le nombre estimé à plus de 15 personnes réunies sur place. Serigne F. Seck, D. Thiam, D. Ndiaye, Serigne S. Thiam et Mb. Boye n’ont pas réussi à convaincre ni le juge ni le procureur, qui a critiqué les manifestations actuelles entraînant des destructions de biens publics ou privés. Avant de conclure, le procureur a demandé l’application de la loi. Le juge a décidé de condamner les 5 personnes à 3 mois avec sursis et à une amende de 25 mille Fcfa chacune pour la même infraction.