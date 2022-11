Affaire du fils de Mbaye Ndiaye : le réseau de trafiquants de faux billets s’étend jusqu’en Gambie

Le fils du ministre Mbaye Ndiaye, Cheikh Issa Ndiaye, et son complice présumé, Abdoulaye Faye, ont été placés sous mandat de dépôt hier, mardi, par le juge du premier cabinet du tribunal de Thiès. Ils sont poursuivis pour trafic de faux billets. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie vendredi dernier à Thiès alors qu’ils venaient de Dakar avec dans le coffre de leur véhicule un milliard de francs CFA en faux billets en euro et en dollar. D’après Bés Bi, les enquêteurs ont découvert que les deux mis en cause font partie d’un réseau de trafiquants de faux billets opérant entre Dakar, Thiès et la Gambie. Leur objectif est de le démanteler. Dans cette perspective, ils recherchent activement le cerveau de la bande. Lors de leur audition, Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye avaient, en chœur, désigné un certain «Pape» comme étant le chef du gang. Ce dernier est pour le moment introuvable, mais les enquêteurs de la Section de recherches de Thiès sont à ses trousses.