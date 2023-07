Affaire des munitions saisies au port de Dakar : Deux ans ferme pour les quatre prévenus grecs et ukrainiens

La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a condamné les prévenus dans l’affaire des minutions saisies au port de Dakar, à 2 ans de prison ferme. Selon le journal "EnQuête" cité par Dakaractu, les prévenus, au nombre de quatre et de nationalité ukrainienne et grecque, avaient tous contesté les faits. Le navire "MV Bolika’’ a accosté au Port autonome de Dakar le 23 décembre 2021. Mais les mouvements suspects de l'équipage avaient poussé les douaniers à procéder à des vérifications. La première a permis de découvrir que le navire n'avait pas de manifeste. Le second contrôle effectué le 7 janvier 2022, a permis de découvrir 2 000 000 d'unités de balles réelles de calibre 5.56 mm, 100 000 unités de balles à blanc de calibre 5.56 mm et 1 108 000 d'unités de balles réelles de calibre 9 mm. Ils sont contraints d'allouer à la douane sénégalaise la somme de 14 milliards 66 millions 400 mille francs CFA. C'est le 15 juin dernier que l'affaire a été évoquée à la barre de la Chambre correctionnelle. Le parquet, qui avait requis cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans ferme, avait demandé que la peine soit associée aux conclusions douanières.