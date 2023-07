Affaire des fonds Covid : Le dossier bientôt bouclé

Le procureur de la République, qui avait actionné la Division des investigations criminelles (Dic), attend le dernier volet du rapport concernant la gestion des 1000 milliards F CFA du fonds Covid-19. Après avoir livré depuis mardi le rapport concernant les 8 enquêtes, les limiers sont la piste des 60 milliards F CFA alloués au ministère de la Santé. Des agents du ministère et des fournisseurs de divers matériels à savoir du gel hydroalcoolique, des masques, entre autres, ont été auditionnés dans ce cadre hier jeudi, révèle L’Observateur dans son édition de ce vendredi 21 juillet. C’est ce dernier volet qui va boucler l’enquête déclenchée par le ministère de la Justice sur recommandation de la Cour des comptes épinglant une dizaine de responsables pour fautes de gestion des deniers publics. Les mis en cause ont tous été entendus devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes avant d’être convoqués par les enquêteurs de la Dic pour s’expliquer sur certains actes liés à des surfacturations constatées. Si les accusations sont avérées, ils seront poursuivis pour faux et usage de faux et détournements de deniers publics.