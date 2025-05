Affaire des 5 avions d’Air Sénégal : Oumar Faye Leral Askan Wi accable les détracteurs de Doudou Kâ

A son compte, il est possible d’énumérer le paiement de la dette de l’Aibd, la construction d’un centre de formation des pilotes et celui de la maintenance des avions, la construction des autres aéroports régionaux.



Ainsi, il rappelle que Doudou Kâ a acheté des avions permettant de desservir certaines localités, à des coûts très abordables, ne dépassant pas 15 000 FCfa.



D’après Oumar Faye, un hub aérien n’est pas un jeu. Evoquant la construction du pavillon spécial et la création d’emplois, il exhorte à travailler davantage et à éviter les enfantillages infertiles.