Affaire des 21 milliards F CFA : l'épouse de Madiambal Diagne envoyée au…


Affaire des 21 milliards F CFA : l’épouse de Madiambal Diagne envoyée au…

Nouveau développement dans l’affaire Madiambal Diagne. L’épouse du journaliste, Bineta Diaby, a été transférée au Pavillon spécial.

Cette dernière a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, en septembre dernier, en même temps que deux fils et un ami de son époux. Ils sont poursuivis notamment pour escroquerie portant sur des deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Enquête, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, précise que le transfèrement de Bineta Diaby est intervenu ce dimanche. Le journal ne donne cependant pas plus de détails.

L’épouse de Madiambal Diagne est la gestionnaire de la SCI Pharaon, la société qui aurait reçu des versements considérés suspects dans le cadre de l’exécution d’un marché évalué à 21 milliards de francs CFA. Le journaliste conteste les accusations, assurant que les montants encaissés sont licites.

Madiambal Diagne se trouve en ce moment en France. Malgré une opposition de sortie du territoire brandie par la justice sénégalaise pour justifier la traque dont il fait l’objet- il assure de l’avoir jamais reçue-, il avait réussi à quitter le pays. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, il avait justifié sa fuite par la nécessité de préparer sa défense, promettant de se mettre à la disposition de se rendre afin d'assumer ses responsabilités.

Diagne a été arrêté il y a moins d'une semaine en France dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt international émis par le Sénégal. Il sera entendu puis placé sous contrôle judiciaire, en attendant que la Cour d’appel de Versailles se prononce, ce mardi 28 octobre, sur la demande d’extradition exprimée par Dakar.



Lundi 27 Octobre 2025 - 13:02



Setal People - 27/10/2025 - 0 Commentaire

