Affaire des 10 millions destinés aux non-voyants : Kopar Express s’explique et blanchi Seydou Ba

Kopar Express a apporté des explications suite à la plainte déposée par le GIE (Groupement d'Intérêt Economique) des non-voyants et qui a valu un second déferrement à son actionnaire Seydou Ba. En effet, l’association reproche à cette fin-Tech d’avoir bloqué les 10 millions 966 mille 948 francs CFA collectés à son nom dans le cadre d’une campagne de levée de fonds en vue de la construction d’un centre d’accueil, de formation professionnelle et d’insertion des enfants handicapés visuels. Selon la plateforme des services de transfert d'argent, « c’est parce qu’il y a eu des risques de fraudes ». « Le processeur de paiement nous a alerté des risques de fraude portant sur 158 tentatives de transactions, toutes liées à cette collecte. Conformément à nos procédures de surveillance internes et de la politique du processeur, ces fonds sont bloqués pendant une durée de 180 jours, périodes pendant lesquelles les émetteurs de cartes bancaires pourront signaler d’éventuelles utilisations frauduleuses », justifie Kopar Express. Dans le cadre de l’enquête, Seydou Ba, actionnaire de Kopar Express, a été inculpé pour «escroquerie en bande organisée». Il a été extrait de sa cellule à Rebeuss où il a été placé sous mandat de dépôt pour financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, et déféré au parquet. Prenant sa défense, l’entreprise parle d’une « détention arbitraire », assurant que ce dernier « n’a aucune responsabilité opérationnelle au sein de Kopar Express, hormis son statut d’actionnaire ». « En aucune façon, sa responsabilité ne saurait être engagée dans des procédures déclenchées contre Kopar Express. Nous lui apportons tout notre soutien », conclut Kopar Express.