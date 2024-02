Affaire de diffamation au Sénégal : la Cour suprême rejette la plainte de Madiambal Diagne

La Cour suprême a tranché hier dans une affaire de diffamation qui durait depuis trois ans, en rejetant la plainte du responsable de Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, contre Souleymane Téliko, ancien président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums). Madiambal Diagne, auparavant condamné pour diffamation à une peine de six mois dont trois ferme, ainsi qu’à des amendes significatives, avait vu sa plainte qualifiée de « recevable » par l’avocat général, position qui n’a finalement pas été suivie par la Cour suprême. L’affaire avait pris source suite à des accusations portées par le journaliste envers le magistrat, alléguant que ce dernier aurait perçu des frais de mission non justifiés dans le cadre de l’affaire Hissène Habré. En réponse, Madiambal Diagne avait été reconnu coupable de diffamation en première instance et sanctionné par une amende de 600 millions de francs CFA et l’obligation de dédommager Souleymane Téliko à hauteur de cinq millions de francs CFA. Un appel et une plainte plus tard, le feuilleton judiciaire semble aujourd’hui prendre fin avec l’avis de la plus haute jurisdiction du pays.